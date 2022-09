Lula faz ato com intelectuais para receber apoio; lista inclui André Lara Resende, Ricupero e outros

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma reunião nesta terça-feira, 27, para receber o apoio de intelectuais à sua candidatura ao Palácio do Planalto. Entre as novidades, está o nome do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real. A informação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo Estadão. Lara Resende está entre nomes próximos ao candidato a vice na chapa do petista, Geraldo Alckmin (PSB). Em recente visita de Lula à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o economista entrou acompanhando Alckmin.

Leia também Lula tem jantar com o Esfera Brasil, grupo de grandes empresários; veja o que está em jogo

O economista foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Apesar da ligação histórica com o PSDB, Lara Resende vem se destacando, nos últimos anos, por certo afastamento das posições dos economistas do partido, assumindo, em palestras e na produção acadêmica e teórica, posicionamentos críticos à linha mais ortodoxa da teoria econômica, especialmente no que se refere ao funcionamento da política monetária. Na última década, as posições do economista também têm se debruçado sobre a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Nas eleições de 2018, Lara Resende assessorou a campanha da então candidata da Rede Sustentabilidade à Presidência, Marina Silva.

Personalidades que anunciaram apoio recentemente a Lula no primeiro turno e são historicamente distantes do PT também devem participar. É o caso do embaixador Rubens Ricupero, apoiador da ex-ministra Marina Silva. Na semana passada, nomes ligados ao PSDB, como José Gregori, Sérgio Amaral e Miguel Reale Júnior declararam voto em Lula no primeiro turno, como estratégia para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL). Há expectativa de que parte do grupo esteja presente no encontro com Lula, que está sendo articulado pelo coordenador do programa de governo da chapa Lula-Alckmin, Aloizio Mercadante. Reale Júnior, no entanto, está fora de São Paulo e por isso não deve participar do evento.

A campanha de Lula tem angariado apoio de personalidades dos meios intelectual, artístico, econômico e político na reta final da campanha eleitoral. O PT espera que o movimento convença eleitores a antecipar a decisão entre Lula e Bolsonaro para o primeiro turno. Na semana passada, o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda no governo Michel Temer (MDB), Henrique Meirelles, posou para fotos com Lula.

Na segunda-feira, em São Paulo, o ex-presidente recebeu apoio de parte de artistas em evento no Anhembi que reuniu presencialmente nomes como Daniela Mercury, Duda Beat, Pabllo Vittar, Denise Fraga, Gregório Duvivier e outros. Através de um telão, outros artistas se juntaram, como Gilberto Gil.

Na noite desta terça-feira, Lula se reunirá com 45 empresários, em evento na casa de João Camargo, que coordena o grupo Espera Brasil. Nomes mais ligados a Bolsonaro, como o empresário Flávio Rocha, estarão presentes. O movimento é parte da estratégia petista de buscar apoio e desfazer resistências ainda antes do primeiro turno.