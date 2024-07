Lula diz que Janja vai representar País na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 11, que a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, será sua representante na abertura das Olimpíadas de Paris, em 26 de julho. Lula afirmou que recebeu o convite do presidente da França, Emmanuel Macron, mas que tem compromissos no País.

“O Fufuca (André Fufuca, ministro do Esporte) vai como chefe do esporte brasileiro. Como eu sou convidado pelo Macron, eu resolvi dizer que a Janja vai porque eu tenho muita coisa para fazer no Brasil, não posso ir”, disse o presidente, em solenidade com atletas olímpicos e paraolímpicos no Palácio do Planalto.

Lula, acompanhado da primeira-dama Janja e do ministro do Esporte, André Fufuca, em encontro com atletas no Palácio do Planalto Foto: Wilton Júnior/Estadão

PUBLICIDADE Lula disse ainda que ficou frustrado por não ter sido convidado para abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro. Ele chorou ao falar sobre a escolha do Brasil para ser sede do evento, em 2008, processo do qual ele foi o principal articulador. “Eu sei que a emoção de verdade quando aquele suíço veio com a pasta e subiu no pódio lá, no palanque, e resolveu: eu vou anunciar o ganhador. Poucas vezes eu vivi a emoção que eu vivi. Eu não sabia (começa a chorar). Eu não sabia... eu comecei a chorar... e chorava o Pelé, e chorava o governador (Sérgio Cabral), e chorava o prefeito (Eduardo Paes), e chorava o Orlando (Silva, então ministro do Esporte). Foi uma emoção que eu não imaginava”, disse Lula.

“Nós trouxemos no mesmo ano as Olimpíadas e trouxemos a Copa do Mundo. E os dois aconteceram em um momento não muito bom da política brasileira. Os dois acontecimentos foram em momentos muito ruins da política brasileira. O ódio estava tomando conta da sociedade brasileira.”

Lula com a judoca Rafaela Silva Foto: Wilton Júnior/Estadão

“Como eu sou azarado: eu sou o cara que trouxe a Copa do Mundo, e não pude assistir à Copa do Mundo. E fui o companheiro que trouxe as Olimpíadas para cá e também não fui convidado para ir à abertura das Olimpíadas. Eu fiquei frustrado depois de tanta emoção, de tanta alegria, pelo fato de ter outras pessoas governando o País, pessoas que não tinham a cabeça civilizada”, afirmou.

Na abertura da Copa de 2014, a presidente da República era Dilma Rousseff, que foi vaiada em São Paulo. Em 2016, quando da abertura do Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o presidente já era Michel Temer.

Evento para reajuste do Bolsa Atleta

Na cerimônia nesta quinta, o presidente assinou o reajuste do Bolsa Atleta. “Quando o Fufuca me comunicou que ficou 14 anos sem reajuste... é impensável”, disse ele. O aumento foi de 10,86%. Serão R$ 148,9 milhões destinados para o benefício neste ano.

“O empresário não tem nenhuma obrigação de olhar para um atleta que não tem medalha de ouro. Mas o Estado brasileiro e seu governo têm que olhar para todos os atletas e mais para aqueles que podem no futuro ganharem medalha de ouro se eles tiverem condições de praticar esporte”, afirmou o petista.

O Bolsa Atleta pagava de R$ 370 a R$ 15.000 dependendo da fase da carreira e dos resultados esportivos do beneficiado. Agora, os valores serão de R$ 410 a R$ 16.629.