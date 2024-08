Lula orienta ministros a defender governo em comícios e evitar atrito com aliados nas eleições

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) orientou os auxiliares a defender o governo nas eleições municipais. Em reunião ministerial nesta quinta-feira, 8, no Palácio do Planalto, Lula afirmou que os ministros devem fazer um pacto de não-agressão entre partidos aliados para evitar situações constrangedoras a candidatos apoiados por colegas de Esplanada.

PUBLICIDADE “Não xinguem os adversários. Defendam o seu, mas não agridam o outro”, disse Lula, de acordo com relatos de participantes da reunião, numa referência a concorrentes de siglas que compõem a base do governo. Em São Paulo, por exemplo, Lula e o PT apoiam a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL), enquanto o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, estão no palanque de Tabata Amaral (PSB). Ministros do MDB, como Simone Tebet (Planejamento), Renan Filho (Transportes) e Jader Filho (Cidades), por sua vez, aderiram à campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que concorre a novo mandato.

“Eu não vou falar nada contra o prefeito de São Paulo. Vou defender o meu candidato”, destacou o presidente, segundo ministros, em alusão ao Boulos.

Lula disse que não vai subir em muitos palanques porque, depois das eleições, precisará compor com todas as forças políticas. Em mais de uma ocasião, o presidente pediu prudência nos ataques. Pediu, ainda, que os ministros não admitam críticas “infundadas” ao governo nos palanques em que estiverem.

A portas fechadas, em reunião que durou mais de sete horas, Lula reforçou que a lei eleitoral não permite a participação de ministros em comícios durante o horário de trabalho. Assim, quem quiser participar das atividades de seus candidatos, pode fazê-lo apenas à noite ou nos finais de semana.

Cada ministro teve cinco minutos para resumir os projetos em andamento de suas pastas. Um apito sinalizava o fim do tempo de fala, e a tolerância aceita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi de no máximo 15 segundos.

Publicidade

O presidente Lula durante a reunião ministerial desta quinta-feira, 08 de agosto. Foto: FOTO:WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Um momento descrito como constrangedor na reunião ministerial foi a participação da presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Alçada ao comando da estatal após a demissão de Jean Paul Prates, a ex-diretora da Agência Nacional do Petróleo (ANP) defendeu agilidade nos licenciamentos ambientais. A fala foi entendida como uma indireta para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Procuradas, Magda e Marina não comentaram.

A Petrobras, em dobradinha com o Ministério de Minas e Energia, rivaliza com o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A estatal ainda não conseguiu autorização do órgão ambiental para a iniciativa, e a cúpula da petrolífera vê uma protelação proposital. Mais cedo, a Advocacia-Geral da União (AGU) arquivou o procedimento conciliatório sobre a exploração do bloco na Margem Equatorial.

Leia também Governo Lula e Congresso adotam prática contábil do orçamento secreto para inflar emendas

Ao fazer sua exposição sobre as Rotas de Integração, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, brincou que Wellington Dias (Desenvolvimento Social) a batizou de “minha malvada favorita”, em referência aos cortes e contingenciamentos no Orçamento. O momento arrancou risos dos presentes.