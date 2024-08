Lula pede 1 minuto de silêncio por queda de avião em Vinhedo, no interior de SP; veja

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a queda de um avião bimotor com 62 pessoas a bordo nesta sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo. O presidente, que está em Itajaí (SC) para o lançamento de uma fragata, pediu um minuto de silêncio durante agenda oficial. Lula disse que recebeu a informação de que todos os ocupantes da aeronave morreram.

“Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes, e parece que todos morreram”, disse o presidente antes de iniciar a agenda em Itajaí (SC).

PUBLICIDADE O avião que se acidentou em Vinhedo é um ATR-72 da companhia de avião comercial Voepass (antiga Passaredo Linhas Aéreas). A aeronave, que tem a matrícula PTB-2283, fazia a rota entre Cascavel (PR) e o Aeroporto de Guarulhos. A queda ocorreu em uma área residencial de Vinhedo, próximo a uma rodovia. A Defesa Civil do Estado informou que enviou uma equipe ao local. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram deslocadas para o local. A Voepass diz que está fornecendo informações pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.

Ministro dos Portos e Aeroportos aciona Anac e Cenipa

Pelo X (antigo Twitter), o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que conversou com Lula e Tarcísio após tomar conhecimento da tragédia. O ministro afirmou que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão “adotando as ações para o atendimento nos aeroportos”.

“Lamento profundamente o acidente envolvendo aeronave de passageiros, ocorrida em Vinhedo. Manifestamos nossa solidariedade às vítimas dessa tragédia e seus familiares. Informo que falei com o presidente Lula e com o governador Tarcísio sobre o episódio. O governo federal ao lado do governo do Estado de São Paulo está acompanhando todas as ações para o enfrentamento dessa trágica situação. A Anac e o Cenipa estão adotando as ações para o atendimento nos aeroportos e apurando as informações pertinentes ao caso”, afirmou Silvio Costa Filho

Tarcísio e Ratinho Jr. estão a caminho de Vinhedo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou compromissos marcados no Espírito Santo e informou que está retornando para o Estado. Tarcísio participava de reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em Pedra Azul, região serrana do Estado capixaba. Com Tarcísio, também retornará o secretário da Casa Militar, que coordena a Defesa Civil, Henguel Ricardo Pereira.

Publicidade

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), também decidiu deixar o Consud e ir para Vinhedo. “Em solidariedade às famílias do Paraná que estavam dentro desse avião, junto com o governador Tarcísio, nós tomamos a decisão de nos deslocar para poder colaborar e solidarizar”, disse o chefe do Executivo paranaense em um vídeo publicado nas redes sociais.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Cenipa foi acionado para atuar na investigação do acidente aéreo. A Superintendência da Polícia Técnico-Científica, a Polícia Civil e Militar de São Paulo estão mobilizadas no resgate das vítimas. Equipes do Instituto Médico-Legal (IML) está atuando para o recolhimento de possíveis corpos.

A Anac divulgou afirmando que monitora a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela Voepass, que opera a aeronave. A agência disse também que está “adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes”.