‘Aparentemente não há sobreviventes’, diz governador de SP sobre queda de avião em Vinhedo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) está retornando na tarde desta sexta-feira, 9, para São Paulo em decorrência da queda de um avião na cidade de Vinhedo, no interior do Estado. Ele estava no Espírito Santo para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). “Aparentemente, temos informação de que não há sobreviventes”, disse Tarcísio em entrevista ao lado dos demais governadores no encontro.

Além do governador, que acompanhará as equipes de trabalho, também está retornando o secretário da Casa Militar, que coordena a Defesa Civil, Henguel Ricardo Pereira. Os dois participavam de reuniões do Cosud em Pedra Azul, região serrana do Estado capixaba.

PUBLICIDADE O avião, que saiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira com 62 pessoas a bordo. Imagens gravadas por moradores mostram fogo após a queda. A prefeitura de Cascavel e o Comando da Polícia Militar informaram que não há sobreviventes. Além de Tarcísio, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) também informou que vai acompanhar os trabalhos de resgate em Vinhedo. “Em solidariedade às famílias do Paraná que estavam dentro desse avião, e junto com o governador Tarcísio, nós tomamos a decisão de nos deslocarmos para de alguma maneira colaborar e nos solidarizar”, disse o Ratinho durante o evento.

No vídeo divulgado pelos governadores, todos os chefes dos Executivos estaduais do Sul e do Sudeste anunciaram que iriam suspender a participação no evento em sinal de luto e solidariedade às vítimas. Após a divulgação, entretanto, uma nota foi enviada à imprensa avisando que a solenidade de sábado, 10, e coletiva de imprensa após o evento serão mantidas.

Permanecem no encontro os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

O acidente com o voo de matrícula PTB 2283, que pertencia à VOEPASS Linhas Aéreas (antiga Passaredo), ocorreu em uma área residencial, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).