Lula recusa participação em sabatina; ‘Estadão’ e FAAP apresentam soluções para o País

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nesta segunda-feira, 19, que ele não vai participar da série de sabatinas com os presidenciáveis organizada pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). A participação de Lula estava agendada para esta terça-feira, 20.

Para substituir a sabatina presidencial, será realizado, no mesmo local e horário - a partir das 10h, na sede da fundação, em Higienópolis, na capital paulista -, um debate no qual especialistas vão discutir caminhos e propostas para o País e ações que poderão ser adotadas pelo futuro presidente. O evento será transmitido nas plataformas digitais do Estadão e nas redes sociais da FAAP.

Lula e Bolsonaro recusaram participação na sabatina Estadão/FAAP Foto: Silvio Avila e Michael Dantas/AFP

Participam deste debate Jorge Kalil, imunologista, professor da Universidade de São Paulo e diretor-presidente do Instituto Todos pela Saúde; Marcos Schahin, professor do curso de Direito da FAAP, mestre em Filosofia do Direito pela PUC e Doutor em Direito Ambiental pela Unisantos. Bernard Appy, economista formado pela USP e ex-secretário-executivo de política econômica do Ministério da Fazenda, também aceitou o convite para discutir os rumos do País.

Uma cadeira vazia será colocada no palco para simbolizar a ausência de Lula. Nesta segunda-feira, 19, a candidata do MDB, Simone Tebet, foi sabatinada no evento do Estadão e da FAAP. A equipe de Ciro Gomes confirmou a participação do candidato do PDT na sabatina da próxima quarta-feira, dia 21 de setembro.