Lula reencontra Marina Silva após anos de afastamento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou ter reencontrado neste domingo, 11, Marina Silva (Rede-SP), ex-ministra do Meio Ambiente durante seu governo. Candidato à Presidência, o petista comemorou o evento com uma publicação nas redes sociais. “Relembramos a nossa história, desde quando nos conhecemos”, relatou o petista, que garantiu o apoio da Rede, mas vinha buscando a adesão pessoal de Marina à campanha.

Ministra do Meio Ambiente entre 2003 e 2008, Marina Silva deixou o cargo para representar o Senado pelo Acre, seu Estado de origem, alegando divergências com a gestão petista. À época, ela argumentou que faltava apoio para avançar na agenda ambiental. Candidata à Presidência em 2016 e 2018, ela enfrentou duros ataques de petistas, em especial na campanha de Dilma Rousseff à reeleição, na propaganda então comandada pelo marqueteiro João Santana, hoje contratado pelo candidato do PDT, Ciro Gomes.

O ressentimento dominou a relação de Marina com o PT até recentemente, quando a Rede decidiu apoiar a candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo, e ela se lançou candidata a deputada federal pelo Estado. Ela chegou a ser cotada como “vice dos sonhos” por Haddad e até por Ciro, mas optou por disputar a Câmara dos Deputados e ajudar seu partido como “puxadora de votos”.

Como mostrou a Coluna do Estadão, apesar de apoiar explicitamente o ex-prefeito de São Paulo, Marina se mantinha distante do ex-presidente até agora pela resistência de Lula em incluir certas pautas ambientais no plano de governo.

Na publicação deste domingo, o ex-presidente demonstrou estar aberto para uma reaproximação com base em propostas, embora não tenha detalhado quais. “Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente”, afirmou Lula.

Hoje, a meu convite, depois de muitos anos, reencontrei com @MarinaSilva. Relembramos da nossa história, desde quando nos conhecemos. Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente. pic.twitter.com/lPEas0pmjZ — Lula 13 (@LulaOficial) September 11, 2022

Em março, em entrevista ao Estadão, Marina já insistia na discussão de ideias. “As forças políticas do campo democrático” precisam “debater um projeto de país, não apenas de poder”.