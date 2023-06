Lula se reúne com Lira em meio à cobiça do Centrão pelo Ministério da Saúde

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para uma conversa no Palácio da Alvorada, na tentativa de resolver os problemas na articulação política do governo com o Congresso. Como mostrou o Estadão, o PP, partido de Lira, quer comandar o Ministério da Saúde, mas Lula resiste a entregar a pasta, hoje ocupada por Nísia Trindade, que não tem filiação partidária.

Apesar dos acenos do presidente de que haverá a substituição de Daniela Carneiro (União-RJ) por Celso Sabino (União-PA) no Ministério do Turismo para melhorar a relação do governo na Câmara, especialmente com o União Brasil, deputados avaliam que a troca envolve uma pasta “pequena” e cobiçam mais espaço.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; petista tenta melhorar relação entre o Planalto e o Congresso Foto: André Borges/EFE

Nesta semana, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e alertou que é preciso atender o chamado “blocão” nas trocas ministeriais para ampliar a base na Casa. Ao Estadão/Broadcast, Elmar afirmou apenas ter relatado ao ministro a necessidade de o governo consolidar sua base de sustentação na Câmara. “Para bom entendedor, meia palavra basta”, disse.

Há algumas semanas, o Centrão liderado por Lira se movimenta para controlar o Ministério da Saúde, pasta que foi por muito tempo feudo do PP e tem um orçamento de R$ 188,3 bilhões neste ano. “Se o Rui Costa pensa que só atender o União Brasil resolve, ele está enganado”, disse à reportagem um deputado do Centrão.

O PP mudou de estratégia para conseguir o comando da Saúde. O partido fez chegar ao governo que poderia apadrinhar um nome “técnico” para a pasta. A ideia é indicar alguém do setor, e não mais um político, como forma de reduzir a resistência de Lula. Parte da bancada, contudo, quer a nomeação do deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), que também é médico.

A atual ministra Nísia Trindade, ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), não é ligada a nenhum partido e os deputados têm reclamado da falta de interlocução com ela. Parlamentares também estão insatisfeitos com a demora na liberação de emendas por parte do Ministério da Saúde.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pediu maior rapidez à nomeação de cargos. De acordo com relatos feitos ao Estadão/Broadcast, o ministro apontou mais de 400 nomes que já passaram pelo crivo da SRI e aguardam o início da tramitação nas outras pastas.

Padilha pontuou que há nomes parados há mais de três meses, aguardando andamento dos ministérios. Os nomes estão espalhados pelas pastas, mas a liberação dos cargos é considerada um passo importante que o governo deve avançar, em meio à crise instalada com o Congresso.