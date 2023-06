Lula tem a aprovação de 37% e a rejeição de 27% dos brasileiros, aponta Datafolha

BRASÍLIA — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem a aprovação de 37% do brasileiros, aponta a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 17. De acordo com o levantamento, 33% acham que Lula é regular e 27% reprovam o petista.

A avaliação positiva teve uma oscilação positiva de um ponto porcentual em relação a março, mês do último levantamento. Outros 3% dos entrevistados disseram não saber opinar.

O presidente testou o equipamento no Centro de Pesquisa e Inovação da Huawei, em Xangai. Foto: Ricardo Stuckert

O cenário aponta estabilidade. A avaliação não foi afetada mesmo com a queda de braço com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O episódio gerou dificuldades para aprovar projetos importantes, como a medida provisória (MP) dos Ministérios, e implica que Lula precise ceder espaços em pastas para o Centrão.

Na medição da reprovação, se comparado com ex-presidentes, Lula só aparece melhor em relação a Jair Bolsonaro. No mesmo período, 33% reprovavam o militar. Fernando Henrique Cardoso (PSDB) era desaprovado por 17% no mesmo período. Dilma Rousseff (PT), por 10%. No primeiro governo, nesse mesmo período, Lula era reprovado por 11%.

Foram entrevistadas 2010 pessoas em 112 cidades, entre 12 e 14 de junho. A pesquisa tem uma margem de erro de dois porcentuais para mais ou para menos.