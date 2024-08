Lula volta a defender relação ‘republicana’ com Ratinho Júnior e Romeu Zema

Não é a primeira vez que Lula diz que não relaciona posicionamento político a pedidos de governadores de oposição para o governo federal. No mês passado, o presidente queixou-se da ausência de alguns governadores nos eventos do Palácio do Planalto. “Ora, não é porque o governador do Pará é oposição, porque o de São Paulo é oposição, que eu vou deixar de atender os projetos”, afirmou em solenidade em Brasília em que ministros anunciaram medidas da nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 26 de julho.

Na ocasião, o petista defendeu a formação de parcerias entre os entes federados para a realização de obras, independentemente de discordâncias políticas. “Nós queremos dizer: o governo federal, em parceria com o governo do Estado, em parceria com os municípios, estão fazendo tal coisa por respeito ao povo e para que o povo também aprenda a respeitar os entes federados”, disse. “Porque, senão, o País desanda, o mau humor toma conta da sociedade.”