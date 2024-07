Nova etapa do PAC terá R$ 41,2 bi para obras de mobilidade, drenagem, abastecimento e saneamento

BRASÍLIA - O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta sexta-feira, 26, que a nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) terá uma seleção de R$ 41,2 bilhões a partir de propostas feitas pelos municípios. O anúncio foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto. Segundo o ministro, foram 872 propostas selecionadas.

PUBLICIDADE “Nós iniciamos aqui apontando que, hoje, fora a seleção que havia sido feita anteriormente, nós faremos uma seleção de R$ 41,2 bilhões. São 872 propostas em 707 municípios”, afirmou. Jader continuou: “Nesta seleção, nós vamos alcançar, de maneira direta e indireta, 535 mil novos empregos nessas obras que vão ser apresentadas”.

Segundo o ministro, as seleções que estão sendo feitas envolvem seguintes setores, com os respectivos valores:

Mobilidade: R$ 9,9 bilhões;

Drenagem urbana: R$ 15,3 bilhões;

Abastecimento de água: R$ 5,9 bilhões;

Esgotamento sanitário: R$ 10,1 bilhões.

Jader Filho, ministro das Cidades, fala com Lula durante lançamento de nova fase do PAC Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Mais cedo, o Ministério da Casa Civil havia divulgado o valor de R$ 41,7 bilhões em investimentos. Além dos valores informados por Jader, a Casa Civil também considerou cerca de R$ 460 milhões para um setor de Infraestrutura Social e Inclusiva, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

Execução financeira do PAC

Também presente ao evento, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que, em agosto, o PAC chegará a 30% de execução financeira. “E agora, em agosto, presidente (Lula), completa um ano do lançamento do PAC. E eu lhe disse, hoje pela manhã, que a boa notícia é que nós provavelmente chegaremos, em agosto, a 30% de execução financeira do PAC”, afirmou.

Publicidade

O ministro salientou que as obras que ficaram de fora do PAC podem ser contempladas por meio das verbas das emendas parlamentares.

Costa afirmou que haverá nova seleção de obras do PAC em 2025. Segundo ele, algumas áreas que já foram contempladas neste ano poderão ficar fora da nova seleção.