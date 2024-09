Marçal e Tarcísio apoiam mesmo nome em Guarulhos apesar de troca de farpas e rivalidade em São Paulo

Em rota de colisão e em lados opostos na eleição para a Prefeitura de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o candidato Pablo Marçal (PRTB) dividem o mesmo palanque em Guarulhos (SP). O ex-coach é esperado neste sábado, 28, para um evento em apoio a Jorge Wilson (Republicanos), o Xerife do Consumidor, candidato apoiado pelo governador e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato é organizado pelo PRTB e Tarcísio não comparecerá.

PUBLICIDADE O PRTB, partido de Marçal, apoia Xerife desde o início da campanha, mas passou a fazer parte da chapa quando indicou Edna Sarlo (PRTB) como vice no dia 17 de setembro. O vice original, Professor Jesus (Podemos), teve o pedido de candidatura negado pela Justiça Eleitoral porque teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) quando era presidente da Câmara Municipal. A tensão entre Tarcísio e Marçal aumentou quando o governador gravou uma inserção para o horário eleitoral de Nunes, afirmando que o ex-coach seria a “porta de entrada” para Guilherme Boulos (PSOL) vencer em São Paulo. Desde então, Marçal mirou sua artilharia para o governador paulista, apelidando-o de “goiabinha” e dizendo que ele enfrentará um problema em 2026 se mantiver as críticas.

Procurados, Tarcísio e Marçal não comentaram as articulações em Guarulhos.

Jorge Wilson (Republicanos), o Xerife do Consumidor, é líder de Tarcísio na Alesp, conta com apoio do governador na eleição em Guarulhos e tem candidata do PRTB, de Pablo Marçal, como vice Foto: Rodrigo Romeo

Como revelou o Estadão, interlocutores de Tarcísio avaliam que os ataques de Marçal têm dois objetivos. O primeiro é descredibilizar o governador para tentar neutralizar seu papel como cabo eleitoral de Nunes. O segundo é enfraquecer a liderança de Tarcísio na direita — com Bolsonaro inelegível, o governador é visto como potencial candidato à Presidência, cargo que Marçal já demonstrou interesse em disputar em 2026. Tarcísio, por sua vez, reforça que tentará a reeleição ao governo paulista.

Assim como em São Paulo, a direita está rachada em Guarulhos. O PL lançou Lucas Sanches como candidato, enquanto o Republicanos, partido de Tarcísio, escolheu o Xerife do Consumidor, que foi líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Apesar de o bolsonarismo estar majoritariamente ao lado de Sanches, Tarcísio articulou para que Bolsonaro declarasse apoio ao Xerife.

A interlocutores, o governador afirmou que não está preocupado com a eleição em Guarulhos, pois, em sua avaliação, um dos candidatos de direita deve avançar para o segundo turno, permitindo a união do campo nessa próxima etapa da disputa.

“A campanha do deputado Xerife Jorge Wilson em Guarulhos representa a direita unida e forte, e conta com o apoio do PRTB desde o início, com candidatos a vereador concorrendo pela coligação, e dois vereadores eleitos na base. A campanha representa a direita unida em Guarulhos. A direita que mudou nos últimos 08 anos a cara da cidade, após o desgoverno de seguidos mandatos da esquerda”, disse a campanha do candidato do Republicanos.

Lucas Sanches tenta derrubar a candidatura de Jorge Wilson. Ele protocolou uma ação de impugnação da candidatura da vice, Edna Sarlo. O argumento é que o vice poderia ser trocado até o dia 16 de setembro — o pedido de Sarlo foi apresentado um dia depois. Se a ação for aceita, a avaliação é que Xerife não poderia concorrer pois não há candidato a prefeito sem vice.

O último levantamento da Paraná Pesquisa na cidade mostra o ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade) na liderança, com 31,4% das intenções de voto. Em seguida, vem Sanches, com 20,4%, empatado tecnicamente com Xerife, que tem 17,1%.