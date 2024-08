A situação em São Paulo se estende da periferia, onde atuam as empresas de ônibus suspeitas, ao centro, onde a Operação Salus et Dignitas, surpreendeu um ecossistema criminoso que unia guardas-civis e policiais militares a bandidos do PCC na exploração de oportunidades e negócios criminosos que iam da venda de proteção a comerciante ao tráfico de armas e drogas. Foi ali na região da chamada Cracolândia que o PCC estabeleceu seu domínio no coração da cidade, sob as ordens de Leonardo Monteiro Moja, o Leo do Moinho.

E no grupo de Leo do Moinho, mais uma vez, apareceu a sombra do PCC na política. É que entre os presos da Operação Salus et Dignitas estava Janaína da Conceição Cerqueira Xavier, acusada de estar entre os responsáveis pelo esquema de vigilância das comunicações policiais montado na Favela do Moinho. Janaína foi candidata a vereadora pelo PT em 2020, quando obteve 283 votos. O partido de imediato procurou se desvencilhar da história de Janaína, afirmando que quando ela se candidatou a acusação contra ela não existia.