A fúria dos demais com Nunes ajudou Boulos a apanhar menos do que o previsto. Sobretudo de Datena e Tabata que parecem muito mais dispostos a fustigar o prefeito. O psolista não escapou ileso, é verdade. Mas as respostas que precisou dar foram sobre temas pelos quais já é abordado há outros tempos: a relação com o governo Lula, as contradições da esquerda na defesa de democracia e a posição no movimento social que promove invasões de prédios desocupados.

Enquanto as trocas de farpas ganhavam atenções, Datena ficou apagado a maior parte do tempo, sobretudo no primeiro bloco, o que tem a maior audiência nesse tipo de encontro. Ganhou atenção apenas nos embates com Nunes. Não que precise de conhecimento quem tanto tempo ficou na TV, mas em meio ao desafio de despontar em meio à disputa particular com Tabata e Marçal pelo título de opção à polarização dos dois primeiros, foi pouco. Tanto que saiu reclamando de que foi atrapalhado e que não estava acostumado com o formato.