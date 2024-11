Marco temporal: Gilmar Mendes pode propor alternativa de acordo para demarcações de terras indígenas

Já o Supremo Tribunal Federal derrubou a tese do marco temporal durante o julgamento, decidindo que o marco é inconstitucional. “É claro que a decisão do Congresso conflita com a visão do Supremo. Como devemos resolver esse impasse? Com o Supremo reafirmando sua jurisprudência ou o Supremo estabelecendo nova forma de entendimento ou devolvendo ao plenário do Supremo para a modificação do tema?”, questionou Veras.

De acordo com ele, o ministro Gilmar Mendes, relator das ações que questionam a lei do marco temporal, a sinaliza que pretende reafirmar a jurisprudência da Corte em relação ao tema, ou seja, de inexistência do marco temporal. “Do ponto de vista do Supremo, a sinalização é dizer que não tem marco temporal. Mas pensemos em estabelecer outra forma, pois ambos lados precisam de segurança jurídica. Seja do ponto de vista do Congresso ou do ponto de vista dos povos indígenas seria necessário outra forma de resolver o conflito de acordo com as próprias balizas que o Supremo definiu″, defendeu Veras.