Marcos Pereira dá dicas culturais: canção de Roberto e série sobre intrigas e poder

BRASÍLIA - O deputado Marcos Pereira (Republicanos- SP) está entre os parlamentares que cogitam disputar a presidência da Câmara. Advogado e bispo licenciado de igreja evangélica, ele é o personagem da semana na série do Estadão “Para Ver, Ouvir e Pensar”.

O político dá dicas de produções culturais como série que fala da briga pelo poder na capital dos Estados Unidos e uma canção de Roberto Carlos. Na semana passada, as dicas foram de outro postulante ao comando da Câmara, o deputado Elmar Nascimento.

O deputado Marcos Pereira dá dicas culturais em série do Estadão. Foto: Dida Sampaio / Estadão

A seguir as dicas de Marcos Pereira:





Um livro

O deputado do Republicanos indica para leitura um livro sobre o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama. “Virada do Jogo” conta como o político dos EUA trocou o mandato de senador para se tornar o chefe da potência norte-americana.

Livro indicado pelo deputado Marcos Pereira Foto: Reprodução / Estadão

Uma série

Marcos Pereira indica uma série que fala de poder, de busca pelo poder, de intrigas do poder. A produção foi lançada em 2013 e durou até 2018. House of Cards é uma série ficcional que conta a história do congressista Francis Underwood e de sua mulher, Claire. Entre alianças e traições, Underwood cumpre o papel de anti-herói em busca da cadeira de presidente dos Estados Unidos.





Uma música

A canção escolhida por Marcos Pereira é do rei Roberto Carlos. A letra fala do homem romântico e já foi tema de novela. A música é “Esse cara sou eu”.





Ficha técnica:

Publicidade

Série: House of Cards

Livro: Como Barack Obama chegou à Casa Branca

Música: Esse cara sou eu, de Roberto Carlos