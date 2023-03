Ala moderada do PL deseja atrair Ricardo Nunes para o partido de olho em 2024

O PL deseja convencer o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a se filiar ao partido para disputar a reeleição no ano que vem com o apoio do bolsonarismo. As conversas ainda estão em estágio preliminar mas há um fator que pode acelerar as tratativas. O partido de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto baixou uma resolução interna que obriga a sigla a ter candidatura própria em municípios com mais de 200 mil eleitores. Dessa forma, se Nunes quiser contar com a ajuda do eleitorado da direita e da extrema direita que o PL promete agregar na capital, ele será levado à mesa de negociação. O prefeito afirmou, no entanto, que não teve nenhuma conversa sobre o assunto.

O prefeito Ricardo Nunes. Felipe Rau/Estadão

CÉTICOS. O movimento é encabeçado pelo PL moderado, que vê Ricardo Salles (PL-SP) com menos chances de vencer em razão do perfil radical e do baixo conhecimento. Pesquisas internas indicam que o astronauta Marcos Pontes (PL-SP), que se elegeu senador, é mais conhecido do que Salles. Há dúvidas, porém, sobre se o MDB deixaria Nunes sair da sigla.

TIMES. Aliados de Ricardo Salles dizem, por sua vez, que a candidatura dele é para valer e que cinco secretários do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) já declararam apoio ao seu nome na eleição de 2024: Guilherme Derrite (Segurança Pública); Renato Feder (Educação); Caio Paes de Andrade (Gestão); Antônio Junqueira (Agricultura) e Fabio Prieto (Justiça).

PENEIRA. Ainda há dúvidas sobre qual dos dois nomes deve receber o apoio do governador na eleição para prefeito.

PRONTO, FALEI! Maurício Neves, presidente do PP-SP

“Ricardo Nunes é o cara que está na máquina e, por isso, o mais fácil de se viabilizar contra Guilherme Boulos”, disse, sobre possível apoio do PP.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo (MDB).

CLICK. Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, em reunião com o ex-governador de SP, João Doria. REPRODUÇÃO/Instagram/@jdoriajr - 24/03/2023. Foto: Reprocução/Instagram/@jdoriajr - 24/3/2023

Reuniu-se com o ex-governador de SP, João Doria, cuja empresa apoiará ações de promoção ao turismo para o Brasil no exterior.