Irmã de Marielle Franco, vereadora assassinada há cinco anos no Rio, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, espera que a atuação do governo de Lula para elucidar o caso resulte na descoberta do mandante do crime.

A irmã de Marielle, Anielle Franco, chega para participar dacoletiva de imprensa na sede do Ministéro Público do Rio de Janeiro, no cenrto da cidade. Foto: Fábio Motta / Estadão Foto:

“São cinco anos de uma investigação difícil sobre o assassinato da Mari. Agora, contamos com o apoio do governo federal na busca pela solução desse crime, e espero que não precisemos ficar mais cinco anos sem saber quem mandou matar Marielle”, disse à Coluna.