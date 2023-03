Cancelamento de viagem à China pode antecipar divulgação de arcabouço fiscal

Há na equipe econômica quem tenha expectativa de que o cancelamento da ida à China leve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a antecipar a divulgação do arcabouço fiscal, que aconteceria em abril, só depois da volta da viagem.

Um dos argumentos para a espera foi, justamente, o de que não faria sentido anunciar o novo marco fiscal sem que Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estivessem no Brasil nos dias subsequentes para tirar dúvidas e rebater eventuais críticas. Com os dois em Brasília nos próximos dias, o cenário mudou.

Não há, no entanto, até o momento, movimentação do time de Haddad no sentido de antecipar o anúncio. A decisão depende do presidente.