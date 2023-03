Valdemar dá aval para que Salles tente viabilizar candidatura a prefeito de SP

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, combinou com Ricardo Salles (PL-SP) na semana passada liberá-lo para que ele tente se viabilizar como candidato à Prefeitura de São Paulo contra Ricardo Nunes (MDB), em 2024. Até o fim do ano, o cacique vai avaliar quem dos dois tem mais condições de chegar ao segundo turno contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), representante de Lula na eleição municipal. O apoio formal do PL será dado ao candidato que se mostrar mais competitivo.

FILE PHOTO: Brazil's Liberal Party President Valdemar Costa Neto attends a news conference in Brasilia, Brazil November 8, 2022. REUTERS/Adriano Machado/File Photo

O obstáculo à candidatura de Salles é a crença de Valdemar de que, para desbancar Boulos, é preciso um moderado, a exemplo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na eleição de 2022. Por isso, o ex-ministro de Jair Bolsonaro tem ressaltado a interlocutores sua passagem pela Secretaria de Meio Ambiente na gestão de Geraldo Alckmin no governo de São Paulo.

Já em relação a Nunes, a dúvida de Valdemar é sobre a capacidade do atual prefeito em se mostrar conhecido. Pesquisas internas recentes indicam que boa parte dos paulistanos não conhecem Ricardo Nunes. O PL é parte da base que apoia o prefeito e controla a Secretaria de Meio Ambiente, comandada por Eduardo de Castro, além das subprefeituras do Butantan e do Campo Limpo.