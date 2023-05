Em meio a mal-estar, Silveira cancela reunião paralela com conselheiros da Petrobras

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cancelou a reunião do Conselho de Administração da Petrobras desta sexta-feira (5), após a Coluna revelar que ele a convocou sem o conhecimento do presidente da companhia, Jean Paul Prates. A mensagem foi repassada aos integrantes do colegiado por Efraim Cruz, conselheiro ligado ao chefe da pasta, por volta das 22h30 da véspera do encontro. Horas antes, a assessoria do MME havia confirmado a agenda.

Brazilian Senator Alexandre Silveira speaks during a meeting of the committee of the Constitution, Justice and Citizenship (CCJ) at the Federal Senate in Brasilia, Brazil December 6, 2022. REUTERS/Adriano Machado Foto: Adriano Machado/Reuters

Silveira alegou dificuldades logísticas de comparecer à sede da Petrobras, no Rio. Na quinta-feira (4), ele fez visita técnica à Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.