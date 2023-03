Ex-líder do governo Bolsonaro atua por trégua entre Pacheco e oposição

Ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso, Eduardo Gomes (PL-TO) tem atuado como principal interlocutor da oposição junto a Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para tentar garantir algum espaço ao grupo no Senado. Gomes já foi do MDB e tem bom trânsito com Pacheco e outros governistas.

Uma das ideias do senador é convencer o presidente da Casa a criar novas comissões. Uma delas seria a dos Esportes, atualmente integrada a da Educação, e a de Mudanças Climáticas. As chances disso acontecer, no entanto, são vistas como pouco prováveis.