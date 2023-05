Lula deve bater o martelo sobre a nova estrutura do GSI na volta da viagem a Londres. Um dos pontos centrais é a distribuição entre civis e militares de cargos de comando. Anunciado nesta quarta, o novo ministro, general Amaro, vai discutir o tema com Lula, Flávio Dino (Justiça) e o interino do GSI, Paulo Capelli.

O presidente Luiz Inácio Lula da SIlva no Palácio do Planalto. 03/03/2023. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters