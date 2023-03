Padilha discorda de Gleisi e diz que Juscelino tem direito à ‘presunção de inocência’

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta (3) que Juscelino Filho (Comunicações) deve ter espaço para se defender e falou em ‘presunção de inocência’.

“Como disse o presidente Lula, todos os ministros e ministras, independente do partido, têm direito à presunção da inocência. O que se espera de todos eles é que tenham espaço para sua defesa e tenho certeza de que farão sem pré-julgamentos. Já vi muita gente ser afastada por pré-julgamentos injustos, inclusive companheiros do PT”, afirmou, em mensagem de áudio enviada para a Coluna do Estadão.

A fala faz referência ao que disse Lula ontem em entrevista a Reinaldo Azevedo, na BandNews FM. Nela, Lula afirmou que chamou o ministro a dar explicações, o que deve ocorrer na próxima segunda-feira, e que se ele não conseguir provar a sua inocência, deve deixar o governo.

Em entrevista a Guilherme Amado, do Metrópoles, Gleisi sugeriu que o ministro, indicado pelo União Brasil para o governo, se afaste.

“Olha, em situações como essa, eu acho que o ministro devia pedir um afastamento para poder explicar, justificar, se for justificável o que ele fez. Isso impede o constrangimento de parte a parte”, afirmou.

Padilha é o ministro responsável por articular com os partidos aliados a base de sustentação de Lula no Congresso, o que inclui o União Brasil.

O Estadão revelou que Juscelino Filho embolsou diárias de viagens e teve hospedagem bancada pelo governo em dias em que ele participou de compromisso pessoal, no caso um leilão de cavalos. Ele também usou verbas de emenda parlamentar para asfaltar a estrada que leva à sua fazenda, no interior do Maranhão.