Para trocar comando de Itaipu, Silveira negocia com indicados de Albuquerque

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aguarda que a direção da ENBpar, estatal administrada por almirantes indicados por Bento Albuquerque, dê o sinal verde para a troca do comando de Itaipu Binacional. O nome do deputado federal Enio Verri (PT-PR) foi escolhido por Lula em janeiro, mas ainda espera pela aprovação formal do conselho da ENBpar. A previsão era a de que a comunicação fosse feita na semana passada, mas ainda não ocorreu. Silveira, que tem planos de trocar todos os sete membros do conselho de Itaipu, preferiu negociar com os indicados de Albuquerque na ENBpar em vez de trocá-los, como recomendaram petistas ainda na transição de governo.

A ENBpar é a controladora de Itaipu desde a privatização da Eletrobras e é gerida por militares ligados ao ex-ministro. O nome de Verri foi aprovado no comitê de elegibilidade, e o Planalto quer que a sua indicação seja oficializada nesta semana. Verri fará mudanças na diretoria de Itaipu, que também é zona de influência de Albuquerque, personagem central no caso das joias de Michelle Bolsonaro.

Dos sete conselheiros de Itaipu, dois serão indicados pelo ministério, três pela Casa Civil e dois pelo Itamaraty. As trocas na ENBpar, no entanto, não têm data para ocorrer. Segundo pessoas próximas, Silveira preferiu negociar com os militares, em vez de abrir um confronto na ENBpar, para evitar que eles bloqueassem as trocas em Itaipu.

Itaipu terá trabalho neste ano. Em agosto vence o anexo C, que trata do preço da energia que o Paraguai vende ao Brasil.