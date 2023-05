Petistas de São Paulo dizem que Padilha leva culpa por erros da Casa Civil

Petistas de São Paulo reclamam que Alexandre Padilha (Relações Institucionais) vem levando a culpa por desacertos na articulação política que nem sempre são da sua conta. A nomeação para cargos passa pela catraca da Casa Civil, dizem, que anda segurando indicações. O setor da construção se queixa de que, passados quatro meses, o Planalto não indicou os ocupantes do Conselho Gestor do FGTS.

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) durante a reunião de lançamento da plataforma Mãos à Obra e anúncio de reajuste no repasse dos valores Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) realizada na tarde desta sexta-feira (10) no Palácio do Planalto, em Brasília-DF. 10/03/2023 Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

FILA. A irritação com a falta de pagamento de emendas não acomete apenas os parlamentares do Centrão e inclui ainda nomes do PT. “Se nem o nosso sai, imagina o resto?”, disse um deles, sob reserva. A liberação de emendas que são herança do que já foi o orçamento secreto demandam regras ministeriais que começaram a sair há 15 dias