Na primeira reunião do grupo de trabalho que discute a volta da política de valorização do salário mínimo, com membros de cinco ministérios, além de Luiz Marinho (Trabalho), as centrais propuseram que o piso seja corrigido pela inflação mais o crescimento do PIB. Até 2026, porém, querem acrescentar 2,4% ao ano para recompor perdas. Os técnicos do governo não se manifestaram e devem discutir internamente, nesta semana.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com as centrais sindicais, realizada no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) em Brasília-DF durante a transição de governo. 01/12/2022. Foto: Wilton Junior