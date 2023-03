Tarcísio diz a aliados que parcerias com prefeitura de São Paulo podem impulsionar Nunes

Em reunião com integrantes do PP na última sexta-feira (24), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que parcerias de sua gestão com a prefeitura da capital ajudam a impulsionar a candidatura de Ricardo Nunes (MDB) à reeleição em 2024. Integrantes do governo avaliam que, até lá, projetos como a desmobilização da cracolândia e a transferência de estruturas administrativas para o centro já comecem a surtir efeito na região, embora sejam políticas de longo prazo. Uma das principais críticas à gestão de Nunes é a falta de segurança e o excesso de moradores de ruas no centro.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fazem primeira reunião de trabalho para montar parcerias. FOTO: Reprodução/Governo do Estado Foto: Reprodução

O secretário de Governo e fiador político de Tarcísio, Gilberto Kassab (PSD), tem defendido, segundo aliados, que o governo paulista ajude a fortalecer a imagem do prefeito para que ganhe corpo no enfrentamento de Guilherme Boulos (PSOL), apoiado por Lula. Ainda não há decisão, porém, sobre apoiar o prefeito, até porque há muito tempo até a eleição.