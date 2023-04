União Brasil faz jogo duplo nas indicações para a CPMI do 8 de Janeiro

O União Brasil assumiu posição dúbia na CPMI do 8 de Janeiro. Se pelo Senado o partido deve indicar o senador Davi Alcolumbre (União-AP) para ajudar na defesa do Palácio do Planalto, na Câmara a escolha deve ser por dois oposicionistas declarados. O líder Elmar Nascimento (União-BA) já anunciou o deputado Arthur Maia (União-BA) como titular — ele também é cotado para presidir o colegiado. A tendência é que Elmar escolha ainda Kim Kataguiri (União-SP) como suplente. Ambos fazem oposição a Lula e ao PT.

Elmar Nascimento, líder do União na Câmara, e o líder das Comunicações, Juscelino Filho, indicado pela legenda. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 06/11/2019

Como mostrou a Coluna, o governo tem muita expectativa sobre como será o comportamento do União diante da CPMI. A ideia é testar se o partido, que indicou três ministros, está ou não com o Planalto.

