Marta Suplicy se diz ‘esperançosa’ após votar ao lado de Guilherme Boulos

A candidata a vice-prefeita na chapa de Guilherme Boulos (PSOL), Marta Suplicy (PT), votou por volta das 11h30 ao lado do psolista no Colégio Madre Alix, em Jardim Paulistano, na zona oeste. “Estou muito esperançosa mesmo”, disse a ex-prefeita. O deputado federal afirmou que tem muita confiança na “virada”.

A última pesquisa Quaest, publicada no sábado, 26, apontou Boulos com 45% dos votos válidos contra 55% do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). ”Nossos adversários trabalharam a campanha inteira com mentiras e com ataques, tentando colocar medo na população na hora de votar”, afirmou o parlamentar.

Marta Suplicy vota com o candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos. Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE “Meu adversário fez uma gestão ruim. O CEU (Centro Educacional Unificado) que eu votei foi feito pela Marta, que criou o programa e entregou 21 CEUs.” Mais cedo, o deputado federal acompanhou o voto de sua mulher, Natália Szermeta, na Escola Estadual Comendador Miguel Maluhy, em Jardim Maria Duarte, na zona sul. Agora, ele parte para acompanhar o voto de sua avó Cida no Colégio Objetivo, no centro.

