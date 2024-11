Memes de Jair Bolsonaro preso ganham as redes após indiciamento; veja

O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira, 21, pela Polícia Federal (PF) resultou em uma enxurrada de memes nas redes sociais, em que internautas mencionam a possibilidade de o ex-chefe do Executivo federal ir para a prisão. A medida da corporação não significa que Bolsonaro será preso ou que tenha sido considerado culpado pelos crimes imputados a ele pela PF.

As piadas vão de falas antigas do próprio indiciado, afirmando que ia “entupir a cadeia com bandidos”, a montagens com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aguardando pela prisão do rival político. Teve ainda quem publicou o que planeja fazer caso o ex-presidente comece a cumprir pena por uma possível condenação.

Além do ex-presidente, também foram indiciados pela PF o ex-ministro da Defesa general Walter Braga Netto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e mais 33 investigados nas operações Tempus Veritatis e Contragolpe.

Segundo o inquérito da PF que apurou a trama golpista que tinha o objetivo de manter Bolsonaro no poder após ser derrotado nas urnas em 2022, o ex-presidente tinha conhecimento sobre o plano para assassinar Lula. Além do então presidente eleito, também eram alvos dos golpistas o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula também aparece nos memes, ora rindo enquanto uma imagem de Bolsonaro chorando aparece no televisor em sua frente, ora em figurinha do WhatsApp, em que olha o relógio e diz “está chegando a hora”, após a mensagem “toc toc toc” – referência à fala de Joice Hasselmann sobre a PF batendo à porta de investigados, que viralizou em junho de 2022.

Outros internautas afirmaram estar fazendo “planos” para o momento em que Bolsonaro for preso, caso ocorra. A atriz Maria Bopp, que faz o personagem satírico “Blogueirinha do Fim do Mundo”, republicou um vídeo de agosto de 2023, época em que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, prestou depoimentos à PF e à CPMI da Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre o 8 de Janeiro – na qual permaneceu em silêncio.

A atriz experimenta “looks” para comemorar a prisão de Bolsonaro. Cid, peça-chave neste e nos demais inquéritos, também é um dos indiciados e delator dos esquemas. Nesta quinta-feira, ao prestar novo depoimento a Moraes, o ministro decidiu manter a delação premiada firmada em setembro do ano passado, que corria risco de ser anulada caso ficasse provado omissões do ex-ajudante de ordens.

Outro internauta contou o planejamento para se embebedar em três ocasiões específicas: uma quando Bolsonaro saísse da Presidência, outra quando fosse preso e a terceira no dia em que morresse. A postagem foi republicada por outra pessoa, que afirmou “vem aí o segundo”, em referência a uma possível prisão do ex-presidente.

