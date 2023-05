Michelle Bolsonaro diz querer acabar com cota para mulheres e depois recua

A presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, disse neste sábado, 6, ser contra a cota de gênero na política. Atualmente uma lei obriga os partidos a destinarem ao menos 30% da verba partidária para candidaturas de mulheres. Posteriormente, a ex-primeira-dama publicou vídeo nas redes sociais para retificar a declaração.

“Esse projeto (o PL Mulher) foi criado para fortalecer o protagonismo feminino, visando identificar novas lideranças”, disse Michelle durante a cerimônia de posse da deputada Rosana Valle como presidente do PL Mulher em São Paulo. “Queremos erradicar a cota dos 30%. Nós queremos a mulher na política pelo seu potencial.”

O casal Bolsonaro compareceu à posse da presidência do PL Mulher em São Paulo. Foto: PL/Reprodução

Horas após o evento, Michelle publicou um vídeo nas redes sociais para mudar a declaração dada no evento. “Retificando, eu sou a favor da cota sim. Nós queremos mulheres na política pelo seu potencial, pelo seu protagonismo, nós não queremos apenas cumprir uma cota de 30%.”

O cargo de presidente do PL Mulher foi entregue a Michelle como uma tentativa do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, para explorar o potencial eleitoral dela e do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O posto incluiu salário de R$ 33,7 mil e viagens pelo Brasil.

Bolsonaro tem lugar de destaque em evento

Jair Bolsonaro compareceu ao evento do PL Mulher de São Paulo. Foi a primeira aparição pública do ex-presidente desde que foi alvo de buscas da Polícia Federal por suspeitas de fraude em sua carteira de vacinação.

Diante do risco de ficar inelegível, ele falou que pretende continuar na política nacional. “Só a morte coloca ponto final às nossas vidas. Enquanto ela não chegar, estaremos sempre à disposição para ser uma alternativa para o nosso Brasil.”

Bolsonaro foi apresentado como “presidente” e subiu ao palco sob o jingle de campanha de 2022 que dizia que ele iria “vencer de novo”. O ex-presidente defendeu a atuação de seu governo na pandemia e o desempenho da economia. “Atacamos o vírus e o possível desemprego que se avizinhava”, falou.

Na última quarta-feira, 3, ele foi alvo de buscas da PF, que apreendeu o seu celular. Um inquérito investiga fraudes de dados no seu cartão de vacinação. Uma das linhas de investigação é de que ele usaria a falsificação para ingressar nos Estados Unidos e também para retornar ao Brasil. Ele nega que tenha tomado o imunizante contra a covid-19 e também que tenha alterado os dados no sistema do Ministério da Saúde.

Bolsonaro falou durante o seu discurso neste sábado que seu governo fez “uma excelente política internacional”. A declaração foi dada no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de coroação do rei Charles III, no Reino Unido.

Presidente do PL Mulher de São Paulo

Deputada federal nascida em Santos, Rosana Valle foi eleita em 2018 pelo PSB e era da oposição ao governo Bolsonaro. Mas, se filiou ao partido do então presidente e foi reeleita para mais um mandato. Ela agora comandará o diretório do PL no Estado de São Paulo.

Rosana fez agradecimentos ao ex-presidente e à ex-primeira-dama, Michelle. “Obrigado, Michelle, por estimular muitas mulheres no Brasil. Você faz a diferença na Política.”

A cerimônia ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado. Também compareceram o presidente da Alesp, deputado André do Prado, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o senador paulista Marcos Pontes, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, além de deputados e deputadas do partido.