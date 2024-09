Militar da Marinha é punido por encaminhar foto de caça dos EUA no WhatsApp

O capitão de mar e guerra recebeu a foto do caça no celular e a encaminhou para um grupo no WhatsApp sem o consentimento do superior. No dia seguinte, o militar sofreu uma repreensão do almirante Corrêa, que relatou o caso ao vice-diretor da unidade, Anderson Marcos da Silva.

Silva escreveu em relatório que o material seria “sensível” e que Sales teria contrariado “as normas de contrainteligência da Marinha do Brasil, em especial as referentes à segurança da documentação e à segurança das comunicações”. O militar perdeu a função de chefe do Departamento de Inteligência e foi transferido para o Comando do Sétimo Distrito Naval, também em Brasília.