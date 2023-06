Marina Silva é internada e desfalca reunião dos ministros com Lula

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, está internada e, por isso, não compareceu à reunião dos ministros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 15. De acordo com boletim médico do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), a ministra retornou ao hospital na segunda-feira, 12, devido a fortes dores na coluna. No início de maio, Marina Silva também ficou internada após diagnóstico de covid-19.

“A paciente passa por avaliação e exames, após quadro de infecção por covid-19 sem complicações, registrado em maio deste ano. O estado é estável e há previsão de alta para os próximos dias”, diz o boletim médico divulgado nesta quinta.

O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, representou a chefe da pasta na reunião.

Outra ausência

Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, foi representado na reunião pelo secretário executivo da pasta, Chico Macena. Marinho está em Genebra, na Suíça, para conferência da Organização Internacional do Trabalho (OIT).