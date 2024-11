Ministro de Lula diz que investigações da PF trazem ‘elementos concretos’ de tentativa de golpe

Para o ministro, a operação mostra que há “elementos bastante concretos” de que havia um plano para atingir diretamente Lula, o agora vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes. “Isso acaba colocando por terra qualquer discurso de que as pessoas estavam lá no dia 8 de janeiro, de forma democrática, protestando”, comentou.

“Nós estamos falando de uma ação concreta, objetiva, que traz elementos novos, extremamente graves, sobre a participação de pessoas do núcleo de poder do governo Bolsonaro no golpe que tentaram executar no Brasil, impedindo a posse do presidente e vice-presidente eleito”, acrescentou.

Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal prendeu um general reformado, ex-integrante do governo Bolsonaro, e três “kids pretos” e um policial federal por supostamente planejarem um golpe de Estado para impedir a posse de Lula e “restringir o livre exercício do Poder Judiciário”.