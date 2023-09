Ministro de Lula diz que reforma ministerial é ‘questão de horas’

BRASÍLIA - O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que a reforma ministerial deve ser concluída pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva “nas próximas horas”. Segundo ele, PP e Republicanos passarão a integrar a base de apoio do governo com as mudanças que abrirão espaço às duas legendas no primeiro escalão do Executivo federal.

Pimenta disse, em entrevista à Globo News, os dois partidos comporão a base do governo porque manifestaram interesse de integrar a nova gestão. “As conversas estão acontecendo e acredito que nas próximas horas nós vamos poder concluir esse processo todo”, disse o ministro. Ele admitiu, no entanto, que esse prazo de próximas horas pode ser estendido.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula, Paulo Pimenta, disse que a reforma ministerial é questão "de horas"! Foto: Lucas Leffa/Flickr Paulo Pimenta

“O governo tem uma agenda importante no Legislativo no próximo período e não tenho nenhuma dúvida de que, quanto mais forte for a base política, mais sinalizamos a capacidade de fazer com que as reformas sejam votadas o mais rápido possível”, disse.

A reforma ministerial da gestão petista tem sido anunciada por integrantes do governo como um processo em conclusão há quase um mês. O anúncio, no entanto, vem sendo adiado. Partidos do Centrão pressionam por espaço no poder Executivo. Como revelou o Estadão, até mesmo uma nova secretaria ligada aos sorteios e loterias, vinculada ao Ministério da Fazenda, está sendo cobiçada pelo grupo político.