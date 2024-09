Ministro do STF ganha mais de R$ 1 mil por minuto em palestra para juízes e advogados; veja vídeo

Como revelado pelo Estadão, o chachê total de Mendonça foi de R$ 50 mil. O valor foi pago por meio de sua empresa, a Integre Cursos e Pesquisas de Direito e Governança Global – o que reduz os impostos a serem pagos. O custo bancado pela Justiça estadual do Mato Grosso do Sul, que supera os seus vencimentos mensais de mais de R$ 44 mil, corresponde a um pronunciamento de 43 minutos e 52 segundos do ministro.

Mendonça discursou no “Congresso de Direito Eleitoral: Justiça e Cidadania”, que foi realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele foi homenageado durante o evento com o título de cidadão sul-mato-grossense e, em retribuição, agradeceu o desembargador Odemilson Fassa, que é diretor da Ejud, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Estado, Bito Pereira, e o presidente da Alems, deputado Gerson Claro (PP).