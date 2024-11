Ministros do STF foram retirados do prédio da Corte em razão das explosões na Praça dos Três Poderes

“Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF”, apontou a Corte.

De acordo com o STF, o presidente da Corte falou por telefone com o presidente da República, com o diretor-geral da PF e com a vice-governadora do DF. “Os prédios do Supremo Tribunal Federal passarão por uma varredura completa para verificação de eventuais artefatos na madrugada e manhã desta quinta-feira (14). O expediente foi suspenso até o meio-dia em todos os prédios, e a situação será reavaliada ao longo da manhã”, enfatizou o STF.