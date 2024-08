Ministros do STF temem que novo inquérito aberto por Moraes prorrogue mais caso das fake news

BRASÍLIA – A atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes preocupa os colegas da Corte. Magistrados dizem esperar que o inquérito aberto agora para investigar a troca de mensagens entre auxiliares de Moraes, com alvos direcionados, não prorrogue ainda mais o desfecho das investigações sobre a montagem de uma rede de fake news no governo de Jair Bolsonaro.

Aberto em março de 2019, o inquérito das fake news é visto na própria Corte como um “inquérito do fim do mundo”, que nunca termina, porque a cada hora é anexado a ele uma nova diligência.

O ministro do STF Alexandre de Moraes já foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Foto: WILTON JUNIOR/Estadão

PUBLICIDADE Sob reserva, três ministros do STF disseram ao Estadão que a preocupação de colegas de Moraes não é com a legalidade de suas ações. No diagnóstico de todos eles, porém, está mais do que na hora de Moraes pôr um ponto final nos inquéritos das fake news e das mílicias digitais porque ninguém pode viver sob “investigação permanente”. A portas fechadas, colegas de Moraes argumentam, ainda, que essa situação joga cada vez mais a população contra o STF, além de provocar desconfianças no meio político e no setor econômico. Alguns chegaram a dizer isso a ele. Em público, no entanto, todos defendem o ministro para demonstrar união da Corte.

Ao determinar à Polícia Federal, nesta quarta-feira, 21, a abertura de inquérito sobre a divulgação de mensagens de seus auxiliares no STF e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Moraes associou a Polícia Civil de São Paulo à “possível origem criminosa do vazamento”.

O magistrado foi secretário da Segurança Pública de São Paulo no governo de Geraldo Alckmin, atualmente vice-presidente da República. Nos bastidores, ministros do STF costumam observar que até hoje Moraes “comanda uma tropa” na PM paulista.

Os diálogos mostrando que Moraes usou a Assessoria Especial de Enfrentamento (AEED) à Desinformação do TSE – chefiada à época por Eduardo Tagliagerro – como braço investigativo de seu gabinete no STF foram revelados pelo jornal Folha de S. Paulo. As diligências envolviam Bolsonaro e seus aliados e, naquela ocasião, o TSE era presidido por Moraes, também ministro do STF.

Tagliaferro depôs nesta quinta-feira, 22, na superintendência da PF em São Paulo. Ele foi exonerado após ter sido preso por suspeita de violência doméstica, em maio do ano passado, quando seu celular foi apreendido pela Polícia Civil.

O perito negou ter negociado o vazamento de dados do seu celular e disse que encontrou o aparelho “deslacrado e corrompido” quando o pegou de volta com policiais, seis dias depois. Por ordem de Moraes, a PF tomou o celular que estava com Tagliaferro no fim do seu depoimento.

Em despacho no qual determinou a abertura do novo inquérito, o ministro do STF também destacou que “notícias nas redes sociais” ligaram as mensagens de WhatsApp trocadas entre Tagliaferro e o juiz Airton Vieira – seu braço direito no STF – a um “possível vazamento de dados” no âmbito da Polícia.

Como mostrou o Blog do Fausto Macedo, a Polícia Federal mencionou a deputada Carla Zambelli (PL-SP), aliada de Bolsonaro, na portaria que abriu inquérito para apurar o vazamento de mensagens de auxiliares de Moraes.