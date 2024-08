Moraes cita Polícia de SP e liga ‘possível origem criminosa de vazamento’ a inquérito das fake news

Eduardo Tagliaferro e Alexandre de Moraes. Ministro quer apurar possível origem criminosa do vazamento. Foto: @edutagliaferro no Insta

Ao determinar à Polícia Federal a abertura do inquérito sobre a divulgação de mensagens de seus auxiliares no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes citou expressamente a Polícia Civil de São Paulo e “possível origem criminosa do vazamento”.

PUBLICIDADE Questionada pelo Estadão, a Polícia Civil indicou que no último dia 15, “após tomar conhecimento do fato”, instaurou um procedimento investigativo na Corregedoria. Moraes aponta “notícias nas redes sociais” ligando o acesso às mensagens a um “possível vazamento de dados” no âmbito da Polícia envolvendo os diálogos do perito computacional Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. O órgão é subordinado à Presidência do TSE que, à época, era exercida por Moraes. O caso foi autuado por prevenção ao inquérito das fake news. O inquérito sobre o vazamento corre em sigilo.

Tagliaferro depôs na manhã desta quinta-feira, 22, na superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo sobre o possível vazamento das informações de seu celular. O aparelho foi apreendido em 8 de maio do ano passado, quando Tagliaferro foi preso em flagrante, sob acusação de violência doméstica - suspeito de ameaçar a mulher e dar um tiro dentro de sua casa -, o que levou à sua exoneração.

Seu celular ficou sob custódia da Delegacia Seccional da Polícia Civil de Franco da Rocha, na Grande São Paulo durante seis dias. Consta no boletim de ocorrência que o aparelho foi lacrado, ou seja, teria ficado indevassável.

Tagliaferro nega veementemente ter divulgado as mensagens. A interlocutores, tem afirmado que não vazou os dados de seu próprio celular e que “jamais iria se expor e colocar sua vida sob risco”.

Carla Zambelli

A Polícia Federal cita a deputada Carla Zambelli (PL) na portaria que abriu inquérito sobre o vazamento de mensagens de auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A citação à Zambelli - que é investigada em uma série de outras apurações no STF - é indireta. A parlamentar fez uma publicação no X no dia 9 de maio de 2023, dia seguinte à prisão de Tagliaferro.

Na postagem, Zambelli escreveu que “o assessor de um homem poderoso no Brasil está na delegacia, porque tentou matar a esposa, dando vários tiros dentro de casa ontem à noite”. O “homem poderoso” a que ela se refere é Moraes.

O criminalista Daniel Bialski, que representa Zambelli, afirmou que a parlamentar “não tem acesso a Tagliaferro e não tem envolvimento nenhum com esse vazamento”. Segundo Bialski, a deputada não conhece o ex-assessor de Moraes.