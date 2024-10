Missões para observação das eleições consideram primeiro turno ‘ordenado e pacífico’, diz TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta quinta-feira, 10, que as missões internacionais de observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA) e do Parlamento do Mercosul (Parlasul) consideraram que o primeiro turno das eleições de 2024 no Brasil ocorreu de forma “ordenada e pacífica”.

Esta é a quarta vez que especialistas da OEA vêm ao Brasil para observar o processo eleitoral. Eles já acompanharam e produziram relatórios sobre as eleições de 2018, 2020 e 2022. O Parlasul participa pela segunda vez neste ano — a primeira foi em 2022.

Delegações da OEA e do Parlasul consideraram o primeiro turno "ordenado e pacífico" Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Ao todo, a OEA e o Parlasul enviaram 27 observadores ao Brasil para monitorar e avaliar a organização das eleições e o desempenho da Justiça Eleitoral, além de outros aspectos relacionados ao processo de votação. De acordo com o TSE, o relatório preliminar da OEA indicou que o dia de votação ocorreu de forma organizada e sem grandes incidentes, com uma alta participação dos eleitores, além de destacar o baixo número de urnas com problemas e a rápida resposta da Justiça Eleitoral nesses casos. A organização fez algumas recomendações, como a necessidade de aumentar a conscientização sobre a participação de mulheres e pessoas negras no processo eleitoral.

Já a Missão de Observação do Parlasul destacou o teste de integridade das urnas como uma iniciativa que promove o conhecimento e a confiança dos eleitores no sistema de votação. Também apontou como importante a voz sintetizada das urnas eletrônicas, que facilita a votação para pessoas cegas ou com baixa visão.

O Parlasul também ressaltou a participação pacífica e democrática dos brasileiros no primeiro turno e enfatizou sua atuação autônoma e independente das autoridades eleitorais e governamentais do Brasil.

As missões da OEA e do Parlasul continuarão acompanhando os preparativos para o segundo turno, que ocorrerá no dia 27 de outubro. Após a votação, será elaborado um novo relatório preliminar com observações e recomendações sobre os aspectos analisados.

Segundo a Justiça Eleitoral, quando o processo eleitoral de 2024 terminar, será apresentado um relatório final com as conclusões sobre os aspectos estruturais e substanciais da eleição.