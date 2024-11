Opinião | Bolsonaro saiu à francesa, após tramar até o fim uma maneira de ficar no poder

Muitos anos se passaram. Foi vereador, deputado (passou quase 30 anos como deputado federal) e presidente da República, o mais alto cargo da República. Rodeou-se de ex-colegas (muitos tinham virado generais), tenentes, capitães, coronéis. De tudo um pouco. Criou “chiqueirinhos” para falar com a imprensa. Ele de um lado e os jornalistas do outro. Um modelo diferenciado, mais aberto e com mais mobilidade, permitia que ele conversasse com os eleitores e admiradores.

Jair foi gostando cada vez mais do posto.

Ninguém podia desobedecê-lo. Sua vontade, a lei. Secretárias, mordomos, garçons, pilotos de avião, helicóptero e por aí vai. Gostou tanto que nem ele, nem os seus asseclas começaram a achar interessante ir embora dali. Criaram confusões, barracos e passaram papelão no exterior.