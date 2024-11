Opinião | Janja sabe como ninguém se autopromover e animar um evento, ofuscando o que importa

Mas o fato que me desconcerta é como parte de um dos mais importantes eventos do calendário anual no mundo virou um debate sobre um palavrão. Dezenas de participantes, por exemplo, que ergueram o inédito G20 Social, durante a presidência brasileira do G-20 – divulgaram no sábado o documento com as propostas para os líderes mundiais nas áreas de combate à fome, sustentabilidade e reforma da governança global.

A aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi lançada oficialmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram anunciados 148 membros fundadores, 82 países, a União Africana, a União Europeia, nove instituições financeiras internacionais, 31 organizações filantrópicas e não governamentais. Os argentinos, que não queriam assinar de maneira alguma, acabaram convencidos e o ultraliberal Javier Milei incluiu seu nomezinho.

A pobreza na Argentina dispara, afeta mais da metade da população, sete em cada 10 crianças não têm o que comer. São dados do Unicef. “F...you”, diria Janja. No país governado pelo marido de Janja, 600 mil pequeninos, de zero a quatro anos - não tem o que comer. “F...you’, ela repetiria. E nem vamos falar em crise climática, na destruição da Amazônia, a floresta onde o presidente americano, Joe Biden, apareceu ontem para uma visita e anunciou uma doação de US$ 50 milhões. Mais um “F...you” deve ter saído da boca de Janja. Perdoem-me, mas em um exagero de minha parte, poderia dizer que o que ele doou é o mesmo que ele gastou trazendo água mineral e refrigerante dos Estados Unidos.