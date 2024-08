Nesta quarta-feira, em que o Estadão, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), promove seu primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, a equipe de Marçal deve seguir essa mesma estratégia. Segundo a empresa de tecnologia Palver, diferentemente do que se pensa, ao inundar as redes com seus recortes, Marçal amplia, sim, suas intenções de voto. “As pessoas, em um primeiro momento, não pensam nas políticas públicas. Prestam atenção na fofoca, na desqualificação do adversário, e é isso que viraliza nas redes sociais”, explica Luiz Fakhouri, da Palver.

Mas o destempero e os maus modos de Marçal não têm como objetivo apenas o de fazer “bombar” nas redes trechos escolhidos a dedo de suas participações. O ex-coach disputa o eleitorado do prefeito Ricardo Nunes, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, como Nunes trata o tema com toda a discrição possível, Marçal procura ocupar esse espaço para crescer na direita radical que se sente abandonada pelo prefeito.