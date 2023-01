Movimentos sociais convocam atos pró-democracia em reação a golpistas; veja onde

Movimentos sociais convocaram atos em defesa da democracia para esta segunda-feira, em reação aos golpistas que, no domingo, invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília. As manifestações devem ocorrer em várias cidades do Brasil e contam com a convocação de entidades como União Nacional dos Estudantes (UNE), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Povo Sem Medo e Brasil Popular.

A Universidade de São Paulo (USP), por meio da reitoria e da Faculdade de Direito, também organiza manifestação pública. O evento será realizado no Largo São Francisco, 95, no centro de São Paulo, às 12h. Em agosto, a instituição já havia aberto portas para atos em defesa do estado democrático de direito.

Leitura da Carta a favor da democracia e do estado de direito no Largo de São Francisco Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO - 11/08/2022

Na capital paulista, a convocação nacional resulta em ato na Avenida Paulista, mais especificamente no vão livre do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp). A manifestação ocorre às 18h.

Amanhã estaremos nas ruas em defesa da democracia e do povo brasileiro.

Sem anistia para golpistas! pic.twitter.com/HasThEeghj — MTST (@mtst) January 9, 2023

Rio de Janeiro

Manifestantes cariocas se reunirão às 18h na região da Cinelândia.

🗓️ A Diretoria da ADUR-RJ se une ao movimento de convocação para o ato em defesa da democracia na Cidade do RJ.



✊Chegou a hora de mostrar a força da Democracia!! pic.twitter.com/Cov8IvRSbE — ADUR-RJ (@ADUR_RJ) January 9, 2023

Cuiabá

Conforme o MST, em Cuiabá, no Mato Grosso, o ato será na Praça Ulysses Guimarães, às 17hs.

ATO EM DEFESA DA DEMOCRACIA



O conjunto dos movimentos sociais convoca, atos em todo Brasil em defesa da democracia a serem realizados no dia 09/01.



Em Cuiabá MT o ato será na Praça Ulysses Guimarães às 17hs.



Operativa da FBP -MT pic.twitter.com/eCj8wYy6WK — MST Oficial (@MST_Oficial) January 9, 2023

Salvador

A União dos Estudantes da Bahia (UEB) informou que o ato em Salvador ocorrerá na Praça do Campo Grande, às 16h.

Continua após a publicidade

Atenção estudantes baianos ⚠️



Em Salvador o ato em defesa da democracia já tem local e horário!



Nos vemos amanhã às 16h na praça do Campo Grande ✊🏾 #semAnistiaPraGolpista pic.twitter.com/a8iWBMrbW2 — UEB - União dos Estudantes da Bahia (@ueboficial_) January 9, 2023

Teresina

Na capital do Piauí, a União da Juventude Comunista (UJC) e o Movimento por uma Universidade Popular (MUP) organizam ato no cruzamento das Avenidas Frei Serafim e Miguel Rosa, às 17h.

📢OCUPAR AS RUAS PARA BARRAR O GOLPISMO🚩



A União da Juventude Comunista e o Movimento por uma Universidade Popular convocam à todes para participar do ato em defesa da democracia em Teresina, que ocorrerá às 17h do dia 09, no cruzamento da Av. Frei Serafim com a Av Miguel Rosa+ pic.twitter.com/DApucEdf9A — UJC PIAUÍ (@ujcpiaui) January 9, 2023

Vitória

Em Vitória, no Espírito Santo, de acordo com o MST, a mobilização está prevista no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), às 16h.

💪🏿 Mobilize-se e participe dos atos em defesa da democracia e do povo brasileiro:



🚩 SUL E SUDESTE

RJ: cinelândia - 17h

ES: Teatro da UFES - 16h

RS: Esquina Democrática - 18h

SP: MASP - 18h

MG: Praça 7 - 18h

PR: Praça Santos Andrade - 18h — MST Oficial (@MST_Oficial) January 9, 2023

Continua após a publicidade

São Luís

Em São Luís, no Maranhão, a convocação é para a Praça Deodoro, às 17h30.

Atos em defesa da democracia no Brasil.



📍SP: MASP 18h

📍MA - São Luís: Praça Deodoro 17:30h

📍RS: Porto Alegre - Esquina Democrática 18h

📍MT: praça Ulysses Guimarães 17H

📍MG: Belo Horizonte - Praça 7 18H

📍Goiânia- Praça Universitária 18h + — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 🎓✊🏿 (@uneoficial) January 9, 2023

Porto Alegre

O movimento ocorre na Esquina Democrática, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às18h.

Goiânia

Em Goiânia, no Estado de Goiás, a reunião de manifestantes será na Praça Universitária, às 18h.

Continua após a publicidade

Manaus

Em Manaus, no Amazonas, o ato está previsto para ocorrer no Centro de Convivência (CDC) da Universidade Federal de Manaus (Ufam), às 16h.

Natal

Em Natal, no Rio Grande do Norte, a concentração toma lugar no Midway Mall, às 17h.

Macapá

Na capital do Amapá, Macapá, manifestantes se reúnem na Praça Veiga Cabral, às 18h.

Campo Grande

Continua após a publicidade

Em Campi Grande, no Mato Grosso do Sul, o ato será na Praça do Rádio, às 17h.

Recife

Na capital pernambucana, Recife, manifestantes irão se concentrar na Praça do Derby, às 16h.

Paraná

Em Curitiba, no Paraná, o movimento toma forma na Praça Santos Andrade, às 18h.

No Estado, também há previsão de ato na cidade de Ponta Grossa, na Igreja dos Polacos, às 18h.

Florianópolis

Continua após a publicidade

Na capital catarinense, Florianópolis, os manifestantes preveem ato na Praça da Alfândega, às 18h.

Minas Gerais

Na capital mineira, Belo Horizonte, há previsão de ato na Praça 7, às 18h.

Outras duas cidades do Estado têm manifestações previstas: Poços de Caldas (no Coreto, às 18h) e Uberlândia (Praça Tubal Vilela, às 18h).