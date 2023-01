Ataques aos Três Poderes: veja as principais imagens dos ataques na Esplanada dos Ministérios

Radicais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo, 8. Eles pediam intervenção federal para tirar do poder o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito democraticamente, mesmo sem respaldo pela Constituição.

Leia também Invasão em Brasília: o que você precisa ler sobre o ataque aos três poderes no domingo

O ataque aos prédios públicos provocou destruição e nas sedes dos Três Poderes e também deixou feridos, incluindo agentes de segurança. A polícia do DF conseguiu conter os manifestantes entre o fim da tarde e o começo da noite, prendendo alguns dos envolvidos.

Veja as principais imagens da invasão:

Gabinetes do Palácio do Planalto foram depredados. O de Lula não foi invadido. Foto: Eraldo Peres/ AP

No Congresso, janelas e mobiliário foram quebrados.Eraldo Peres/ AP

Sede do STF destruída; ao fundo, golpistas tiram brasão. Foto: Wesley Galzo/ Estadão

Extremistas sobem a rampa do Congresso Nacional. Foto: Eraldo Peres/ AP

Terroristas também invadiram a sede do STF. Foto: Wilton Junior/ Estadão

Radicais invadem o Palácio do Planalto. Foto: Wilton Junior/ Estadão

Forças de segurança tentam conter extremistas. Foto: Wilton Junior/ Estadão

Polícia se aproxima de manifestantes em Brasília. Foto: Wilton Junior/ Estadão

Terroristas atacam forças de segurança em Brasília. Foto: Wilton Junior/ Estadão

Radicais depredaram prédios públicos na Esplanada dos Ministérios. Foto: Wilton Junior/ Estadão

Continua após a publicidade

Golpistas carregam faixas pedindo intervenção militar. Foto: Wilton Junior/ Estadão

Polícia observa golpistas que invadiram o STF; Em pixação na vidraça, lê-se: 'Perdel mané' (sic). Foto: Wilton Junior/ Estadão

Extremista senta em cadeira retirada de prédio do governo. Foto: Weslley Galzo/ Estadão

O prédio do Supremo Tribunal Federal foi invadido e depredado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Gabinete do PT é destruído na Câmara. Foto: Weslley Galzo/ Estadão

Golpistas enfrentam forças de segurança do DF na Esplanada dos Ministérios. Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Apoiadores de ato golpista são fotografados por vidraça quebrada em Brasília. Foto: Adriano Machado/ Reuters

Continua após a publicidade

Golpistas em frente ao Congresso Nacional. Foto: Adriano Machado/ Reuters

Extremista é preso por policiais na Esplanada dos Ministérios. Foto: Adriano Machado/ Reuters