Além deles, outros 57 candidaturas suspeitas de envolvimento com organizações criminosas foram acompanhadas durante o primeiro turno das eleições pelos órgãos de segurança, mas não foram eleitas. A Procuradoria Regional de São Paulo apresentou esses dados em reunião com outra as procuradorias regionais, o que levou a ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a demonstrar preocupação com a infiltração da criminalidade organizada nas eleições deste ano.

Na próxima semana, os procuradores e vão se reunir com integrantes no CICC/SP (Centro Integrado de Comando e Controle de São Paulo) em busca de mais dados que as polícias tenham que possam subsidiar ações eleitorais para impedir a posse dos eleitos. No caso dos prefeitos, os dados devem ser repassados à Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo.