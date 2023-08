Mulher de ministro do TCU é funcionária fantasma na Câmara com salário de R$ 12 mil

BRASÍLIA - O deputado federal Gabriel Mota (Republicanos-RR) empregou como funcionária fantasma em seu gabinete na Câmara dos Deputados a mulher do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jhonatan de Jesus, de quem era suplente. Thallys de Jesus, de 29 anos, foi nomeada em 18 de abril como secretária parlamentar do deputado federal com um salário inicial de R$ 12.139,40. Após o Estadão procurar o ministro – que assumiu o cargo no TCU no dia 1º de março – para comentar o caso, Thallys foi exonerada ontem à noite.

Os funcionários do gabinete dizem desconhecer Thallys. Ao longo das últimas semanas, o Estadão compareceu três vezes ao local de trabalho dela e jamais a encontrou dando expediente. Além disso, Thallys é estudante de medicina no Ceub, cujo bacharelado tem grade diurna, o que, na prática, a impossibilita de trabalhar no gabinete do deputado. A mensalidade do curso é de R$ 9.448,83.

O ministro do TCU Jhonatan de Jesus e sua esposa, Thallys de Jesus; eles se casaram em novembro do ano passado Foto: Instagram/ @jhonatandejesus

Na primeira visita da reportagem ao gabinete, um funcionário afirmou que não conhecia a mulher. “Thallys?”, questionou, ao balançar a cabeça negativamente. “Tem a Flávia, a Lila e a Bruna”, acrescentou o servidor, referindo-se às únicas três mulheres que, segundo ele, trabalhariam no local.

Em seguida, a chefe de gabinete de Gabriel, Flávia Borges, assumiu a conversa e alegou à reportagem que Thallys trabalha “ao lado do deputado” e, por isso, não estaria no gabinete. Flávia é conhecida da família do ministro do TCU e já trabalhou no gabinete do pai dele, o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), entre 2019 e 2022.

Na terceira e última visita, Thallys também não estava no gabinete. O parlamentar justificou que faz um rodízio com seus funcionários e que, naquele dia, a mulher do ministro do TCU estaria fora da escala. Era uma quarta-feira. O deputado trabalha em Brasília de terça a quinta. “Se sobrecarregar só uma atrapalha o serviço. Por isso faço a escala”, afirmou.

Gabriel disse também que já conhecia Thallys antes mesmo de ela se casar com Jhonatan de Jesus e que não recebeu nenhum pedido do ministro, a quem chama de amigo, para empregá-la em seu gabinete. “Ela (Thallys) não pode ser penalizada por ser esposa de ministro do TCU, ela tem que ter o direito de trabalhar também”, afirmou.

O deputado se comprometeu a enviar uma planilha com os dias em que Thallys foi escalada para trabalhar ao longo dos últimos quatro meses. No entanto, voltou atrás e alegou à reportagem não ser possível levantar esses dados. Procurado nesta quinta-feira, 24, para comentar a exoneração da assessora após o pedido de explicações do jornal, o deputado não atendeu a reportagem.

O deputado Gabriel Mota; parlamentar diz que conhecia secretária antes de ela se casar com o atual ministro do TCU Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Jhonatan e Thallys se casaram em novembro do ano passado, segundo edital de proclamas publicado pelo Diário da Justiça de Boa Vista. Eles estão juntos, contudo, desde 2019, conforme publicações em redes sociais.

“Você chegou de mansinho e com carinho me ensinou a te amar! São 4 anos ao seu lado, e posso dizer que vi seu crescimento e como conseguiu transformar nossa relação em uma união tão feliz! Eu te amo”, escreveu o ministro do TCU no Instagram duas semanas após ela ganhar o cargo comissionado na Câmara.

Thallys se diz bacharel em direito e estudante de medicina. De acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), a esposa do ministro já trabalhou na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Ela foi nomeada em março de 2020 e exonerada em fevereiro de 2021. Antes disso trabalhou com o deputado estadual Chico Mozar (PP), na Assembleia Legislativa de Roraima (ALRR).

A nomeação de Thallys foi feita um mês depois de Jhonatan de Jesus tomar posse no TCU. Ele era deputado federal pelo Republicanos e foi eleito para o tribunal na vaga destinada à Câmara.

Enquanto deputado federal, Jhonatan de Jesus também conseguiu um cargo para a sogra na ALRR. Vanderleia Vieira Mendes, mãe de Thallys de Jesus, foi nomeada em fevereiro de 2021 como assessora parlamentar da procuradoria geral da Casa, com um salário de R$3,8 mil.

No último dia 15 de agosto, logo após a última visita do Estadão ao gabinete de Gabriel, o deputado resolveu baixar o salário de Thallys de R$ 12.139,40 para R$ 10.210,48.

Jhonatan de Jesus foi procurado por meio da assessoria do TCU, mas não se manifestou.