‘Não admitiremos isso em SP’, diz Tarcísio de Freitas sobre invasões em Brasília

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), usou as redes sociais para repudiar atos bolsonaristas em Brasília. Segundo ele, “manifestantes perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência nos atos”. O novo chefe do Executivo paulista assegurou que cenas como as vistas no Distrito Federal não serão admitidas no Estado. “Não admitiremos isso em SP!”, disse.

Leia também Invasão em Brasília: o que você precisa ler sobre o ataque aos três poderes no domingo

Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em SP! — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 8, 2023

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também repudiou as invasões aos prédios públicos e afirmou que nada justifica “brutal ação”. “Precisamos pacificar, respeitar manifestações desde que não ultrapassem o limite constitucional”, disse. Nunes foi para a sede da Prefeitura na tarde desde domingo e ordenou reforço na segurança do prédio, que fica na área central da cidade.

As invasões aos prédios das Instituições devem ser repudiadas. Nada justifica brutal ação, que afronta a Democracia. Precisamos pacificar, respeitar manifestações desde que não ultrapassem o limite constitucional. — Ricardo Nunes (@ricardo_nunessp) January 8, 2023

Durante a tarde deste domingo, 8, um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo paralisou a Avenida 23 de Maio, no sentido centro, na altura no Parque Ibirapuera. Eles se opõem à eleição democrática do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pedem intervenção militar. O trânsito foi obstruído rapidamente pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Eu tava voltando da corrida e tava esse povo fechando a 23 de maio. 😒 pic.twitter.com/lOZKEMeiLy — Annelize Tozetto (@annelizetozetto) January 8, 2023

Os chefes dos Executivos estaduais informaram, por meio de nota divulgada pelo Fórum Nacional de Governadores, que colocaram forças militares dos Estados à disposição para atuar em Brasília contra as invasões do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. Bolsonaristas radicais iniciaram um ato de depredação contra os prédios públicos dos três poderes. Durante os atos, eles pede intervenção das Forças Armadas e a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.