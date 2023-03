‘Não se trata de suavizar, mas abrir espaço ao diálogo’, diz chanceler Mauro Vieira sobre Nicarágua

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, avalia que o Brasil não hesitou para se posicionar a respeito do regime de Daniel Ortega, na Nicarágua, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Brasil decidiu não aderir a uma declaração de 54 países feita em Genebra, na última sexta-feira, com condenações ao regime de Ortega. A reação do governo brasileiro só aconteceu quatro dias depois, diante da reação interna e externa com o silêncio do País.

“Não se trata de suavizar, e sim de abrir espaço para o diálogo, que é parte essencial da diplomacia. O primeiro passo, na opinião do Brasil, deve ser sempre a tentativa de buscar um entendimento, quem conhece a história da política externa brasileira sabe disso”, afirmou o chanceler ao Estadão, em respostas encaminhadas através de sua assessoria.

Por que o governo decidiu não endossar a declaração de 54 países com condenações ao regime de Ortega?

Porque havia diferenças de linguagem e de enfoque, que não foi possível superar dentro do chamado “core group”. E porque, para o Brasil, não cabe neste momento a ênfase em sanções e é fundamental a abertura de um diálogo com o governo da Nicarágua e com todos os atores relevantes naquele país, como consta da nossa manifestação, e não consta na do grupo. Não abrimos mão de tentar o diálogo, não somente neste caso, é uma questão de princípio da diplomacia brasileira.

O que desagrada a diplomacia brasileira na declaração?

Não se trata de agradar ou desagradar, mas nosso enfoque é distinto, e não foi possível chegar a um consenso, por isso a declaração em separado do Brasil, o que acontece com muita frequência em reuniões multilaterais como a do Conselho.

Mauro Vieira durante visita ao Paraguai na quinta-feira, 9 Foto: Rubén Peña/EFE

A hesitação em condenar ataques à democracia na Nicarágua encontra respaldo na tradição diplomática do Itamaraty?

Não houve qualquer hesitação deste governo. O âmbito do debate era o Conselho de Direitos Humanos. Como o assunto estava pautado para debate no Conselho de Direitos Humanos, achamos melhor tentar a via da negociação com os parceiros do core group, e esgotar os canais, antes de qualquer manifestação pública, que veio na reunião do próprio Conselho.

O que o Brasil espera ao trabalhar para suavizar a resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a Nicarágua?

